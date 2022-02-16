الأمم المتحدة تكشف عن تطورات إيجابية بشأن الناقلة النفطية "صافر قائد حراسة المنشآت في مأرب يزور عدداً من مواقع في المرافق الحكومية ويدعوهم للتعاون مع المواطنين بشكل مباشر استعدادات غير مسبوقة في محافظة مأرب لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد العميد عبدالغتي شعلان ”اساءة للعدالة وانتهاك خطير“.. قاض يعرقل محاكمة 15 محتجزا في سجن ”بئر أحمد“ بعدن أمريكا توجه بطلب عاجل إلي هذه الدولة بتسليم رئيسها السابق لاتهامة بتهريب مخدرات ومحاكمة في واشنطن البنتاغون يطلق تحذيرات قوية من خطر قادم يهدد الاقتصاد الأمريكي والأمن القومي أوكرانيا.. مواقع وزارة الدفاع والمصارف الرئيسة تتعرض لهجوم سيبراني اشتعال الأزمة اليبية من جديد و54 برلماني بمجلس الدولة يرفضون عزل الدبيبةوتعيين باشاغا واصدار بيانات هام الحكومة اليمنية: نعمل لاستعادة منشأة بلحاف الغازية مأرب: افتتاح دورة لتأهيل المتطوعات المشاركات بحملة التوعية بمخاطر فيروس كورونا
تستعد محافظة مأرب لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد عبد الغني شعلان ورفاق دربه، الذين استشهدوا في 26 فبراير 2021 وهم يتقدمون صفوف الأبطال في جبهات مأرب دفاعا عن الجمهورية والثورة والمكتسبات الوطنية ونضالات الشعب اليمني ضد مليشيا الحوثي الإيرانية والمشروع الفارسي الإرهابي.
ويتضمن برنامج فعالية إحياء الذكرى الأولى العديد من الأنشطة والبرامج التي تبرز دور الشهيد ورفاقه الأبطال، الذين منحوا الملايين من اليمنيين من سكان محافظة مأرب والنازحين فيها الأمن والأمان والاستقرار، وعملوا على تأسيس مؤسسة أمنية رائدة، مثلت حاجز الصد المنيع الذي أفشل كل مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية لتمكين المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
وبرز اسم الشهيد عبدالغني شعلان كقائد أمني من الطراز الرفيع لاسيما بعد توليه منصب قائد قوات الأمن الخاصة والذي تمكن من خلاله من تحقيق إنجازات أمنية نوعية، جعلت من الجهاز الأمني في مأرب حصنا منيعا، أفشل عشرات المخططات الإرهابية لمليشيا الحوثي والمشروع الإيراني، ليتوج مسيرته القيادية بالاستشهاد دفاعا عن محافظة مأرب في جبهات البلق صبيحة 26 فبراير 2021م.