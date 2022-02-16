استعدادات غير مسبوقة في محافظة مأرب لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد العميد عبدالغتي شعلان

الأربعاء 16 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-خاص

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تستعد محافظة مأرب لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد عبد الغني شعلان ورفاق دربه، الذين استشهدوا في 26 فبراير 2021 وهم يتقدمون صفوف الأبطال في جبهات مأرب دفاعا عن الجمهورية والثورة والمكتسبات الوطنية ونضالات الشعب اليمني ضد مليشيا الحوثي الإيرانية والمشروع الفارسي الإرهابي.

ويتضمن برنامج فعالية إحياء الذكرى الأولى العديد من الأنشطة والبرامج التي تبرز دور الشهيد ورفاقه الأبطال، الذين منحوا الملايين من اليمنيين من سكان محافظة مأرب والنازحين فيها الأمن والأمان والاستقرار، وعملوا على تأسيس مؤسسة أمنية رائدة، مثلت حاجز الصد المنيع الذي أفشل كل مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية لتمكين المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

وبرز اسم الشهيد عبدالغني شعلان كقائد أمني من الطراز الرفيع لاسيما بعد توليه منصب قائد قوات الأمن الخاصة والذي تمكن من خلاله من تحقيق إنجازات أمنية نوعية، جعلت من الجهاز الأمني في مأرب حصنا منيعا، أفشل عشرات المخططات الإرهابية لمليشيا الحوثي والمشروع الإيراني، ليتوج مسيرته القيادية بالاستشهاد دفاعا عن محافظة مأرب في جبهات البلق صبيحة 26 فبراير 2021م.