أوكرانيا.. مواقع وزارة الدفاع والمصارف الرئيسة تتعرض لهجوم سيبراني

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أعلن مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا أن عددا من المواقع الإلكترونية بينها موقع وزارة الدفاع، تتعرض لهجوم إلكتروني من نوع DDOS.
وحسب المعلومات فإن هناك هجوما إلكترونيا من نوع DDOS، وهي محاولة لجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين، على مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة ومصرفي privat bank لـOschad bank وأن العديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى الخدمات والمعاملات.
وقال المركز على فيسبوك: "خلال الساعات القليلة الماضية تعرض Privat bank لهجوم DDoS. هناك أيضا مشاكل في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لـOschad bank.
كما تعرضت مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم. وأكد المركز أنه "لا توجد تهديدات لأموال المودعين في Privat bank بسبب الهجوم