الحكومة اليمنية: نعمل لاستعادة منشأة بلحاف الغازية

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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وقع اليمن مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، فيما أعلن وزير النفط استئناف الإنتاج في عدد من القطاعات التي استردتها الحكومة الشرعية لإدارتها.



ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن المذكرة وقعها وزيرا النفط والمعادن في البلدين عبدالسلام باعبود والمهندس طارق الملا، مساء الاثنين، خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول في القاهرة.



وقالت الوكالة، إن "المذكرة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للقاهرة في أكتوبر الماضي تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية في مجال البترول والغاز الطبيعي".



كما تهدف إلى بحث مشاركة شركات قطاع البترول المصري المتخصصة في أعمال تصميم وإنشاء المشروعات البترولية في اليمن وتطوير الإطار المؤسسي والهياكل التنظيمية لشركات قطاع البترول والغاز والتعدين اليمنية.



وقال وزير النفط اليمني، إن "انتاج النفط بدأ من عدد من القطاعات بعد استعادتها من قبل الحكومة الشرعية في مأرب فيما يتعلق بالنفط وأيضا من حضرموت ومن بعض القطاعات في شبوة".



وأضاف باعبود في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول: "نعمل مع شركائنا لاستعادة منشأة بلحاف الخاصة بإنتاج الغاز من مصدرها في مأرب إلى المصب في شبوة".



وتابع: "لدينا عدد من الشركاء الدوليين في هذه الشركة وتسمى شركة "YLNG"، وهي الشركة اليمنية للغاز المسال ولدينا عدد من الشركاء مثل توتال وهنت الأمريكية إضافة إلى الشركاء الوطنيين".



وحول مذكرة التفاهم مع الجانب المصري، قال الوزير اليمني إن الهدف الأساسي منها هو "تفعيل التعاون المشترك في مجال البترول والتعدين ونقل التكنولوجيا والاستفادة من تجربة مصر في هذا الجانب"، مضيفا: "لا نشك أن الأشقاء في مصر حققوا قفزات نوعية في هذا المجال خلال الفترة الماضية منذ 2018".



وحول إمكانية مشاركة مصر في عمليات استئناف الإنتاج من المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها، قال باعبود إن "أحد أهداف مذكرة التفاهم هو البحث في إطار المشترك مع مصر سواء من خلال وزارة البترول أو من خلال بعض الشركات التابعة للوزارة كبتروجينت والشركات الأخرى".



وتابع :"المذكرة هي إطار التفاهم والعمل المشترك ونحن على ثقة كبيرة في أن تترجم هذه المذكرة إلى فعل وعمل من خلال اتفاقية تعاون مشترك مع الوزارة وشركاتها".



وأشار باعبود، أن هناك تواصل من الجانب اليمني مع عدد من الشركات، بشأن توقيع اتفاقيات على هامش المنتدى أو خارجه، سواء مع مصر أو دول أخرى، لافتا إلى أن هناك تواصل عدد من الشركات ونتمنى ترجمته إلى عمل مشترك.



ويقام هذا المؤتمر تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة"، ويشارك فيه أكثر من 450 عارضا، من دول أبرزها الصين وقبرص وألمانيا وإيطاليا وروسيا واليونان والإمارات.



وتشير توقعات إلى أن "إيجبس 2022" في دورته الخامسة سيحذب نحو 26 ألف مشارك من العديد من الدول و25 شركة بترول عالمية ومحلية و73 جلسة حوارية و260 متحدثا وأكثر من 1900 يمثلون الشركات والمنظمات والجهات المشاركة.



ويضم المؤتمر أكثر من 450 شركة عارضة في 7 أجنحة دولية كما يمنح جوائز للأبحاث والابتكارات المتميزة في مجال البترول والغاز والعناصر النسائية المتميزة في هذا القطاع.