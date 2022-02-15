مأرب: افتتاح دورة لتأهيل المتطوعات المشاركات بحملة التوعية بمخاطر فيروس كورونا

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افتتح وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري اليوم، الدورة التدريبة الخاصة بتأهيل المتطوعات المشاركات في حملة التوعية الميدانية حول فيروس كورونا في مخيمات النازحين بمديريتي مدينة مأرب والوادي.
وتهدف الدورة إلى تدريب وتأهيل (300) متطوعة مشاركة في حملة التوعية الصحية الميدانية في خمسه مخيمات لنازحين في مديرية المدينه والوادي عن كيفية إدارة هذه الحملة وإعداد الخطط الخاصة بها والرفع بالتقارير النهائية عند انتهائها.
وخلال افتتاح الدورة أكد الوكيل الباكري اهمية تنفيذ مثل هذه الحملات التوعوية ونشر التثقيف الصحي وتعزيز الوعي المجتمعي حول الكثير من الأوبئة والأمراض الفتاكة، وفي مقدمتها فيروس كورونا لحماية أفراد المجتمع ولاسيما في مخيمات النازحين من تلك الأوبئة والأمراض المعدية والحميات المنتشرة.
فيما أوضح مديرعام مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أن الحملة التي تمولها منظمة اليونيسيف، تستهدف على مدى شهرين أكثر من (116) ألف أسرة نازحة في مخيمات الجفينة والسويدا والسميا وحشان والعرق الشرقي، وتهدف لتوعية النازحين المستهدفين بخطورة فيروس كورونا وطرق ووسائل الوقاية منه، وأهمية أخذ اللقاح لحمايتهم من هذا الوباء القاتل.
بدوره أشار ممثل منظمة اليونيسيف بمأرب مختار صالح أن الحملة ستتضمن العديد من الأنشطة الميدانية، منها توزيع الملصقات التثقيفية واستخدام السيارات المتجولة لنشر الرسالة التوعوية بمكبرات الصوت، بالإضافة إلى توزيع (200) ألف كمامة لفئات عمرية مختلفة، منهم كبار السن وذوو الأمراض المزمنة والأطفال في المدارس في مخيمات النازحين المستهدفة.