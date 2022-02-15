ماذا قال السفير اليمني الجديد في قطر بعد تقديم أوراق اعتماده للشيخ تميم بن حمد؟

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 328

أشادت الحكومة الشرعية، بدعم دولة قطر "الثابت والقوي" لها.

جاء ذلك على لسان السفير اليمني الجديد لدى الدوحة، راجح بادي، بمناسبة تقديم أوراق اعتماده إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،امس الاثنين.

وكتب بادي، في حسابه على "تويتر": "أتقدم بالشكر والامتنان لسمو أمير دولة ‎قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومته، لما لمسته من حفاوة وترحيب كبيرين منذ قدومي إلى قطر للعمل كسفير لليمن".

وأضاف: "لم يكن غريبا على دولة قطر يوما وقوفها بجانب اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، ودعمها الثابت والقوي لحكومتنا الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو ما أكده لي اليوم أمير قطر".

وكان الرئيس هادي اصدر في نوفمبر العام الماضي قرارا جمهوريا بتعيين راجح حسين فرحان بادي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى دولة قطر.

وشغل بادي قبل تعيينه سفيرا في قطر منصب المتحدث الرسمي للحكومة الشرعية.