ميناء استراتيجي يعود للخدمة في اليمن لأول مرة منذ اندلاع الحرب ويشهد تصدير أول شحنة للخارج

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تعز

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عاد ميناء المخا الاستراتيجي للخدمة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015.

وشهد الميناء الواقع غرب مدينة تعز(جنوب غرب اليمن) امس تصدير أول شحنة من المنتجات الزراعية، إلى الأسواق الإفريقية، وهي أول عملية تصدير إلى الخارج منذ اندلاع الحرب.

رجل الأعمال، محمد حبيرة،قال إن ميناء المخا صدر اول شحنة منتجات زراعية تحوي 500 طن من البصل، في طريقها إلى ميناء بربرة الصومالي.

وأضاف إن تصدير المنتجات الزراعية عبر الميناء، إلى الأسواق الإفريقية القريبة يعد مناسبا، وإن الدول المتشاطئة مع اليمن، أحق باستقبال المنتجات الزراعية اليمنية.

واشار ايضا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تصدير منتجات زراعية أخرى إلى الأسواق الإفريقية القريبة من اليمن.

من جانبه، قال مدير ميناء المخا، الدكتور عبدالملك الشرعبي، أن ميناء المخا مفتوح لاستقبال كافة الواردات والصادرات المتنوعة.

ودعا الشرعبي، المزارعين للاستفادة من الميناء في شحن منتجاتهم إلى الخارج.

وفي منتصف العام الماضي، اعيد افتتاح ميناء المخا، لكن اتهامات وجهت لدولة الامارات المسيطرة على الميناء عبر ذراعها العسكري هناك (طارق صالح) بتعطيل ميناء المخا طيلة الفترة الماضية، بعد تحريره من مليشيات الحوثي.

وتعرض الميناء لعدة هجمات حوثية خلال الفترات الماضية.

واستهدفت ميليشيا الحوثي يوم 11 سبتمبر العام الماضي2021، ميناء المخا بقصف كثيف طال تقريبا كافة منشآت الميناء ورصيفه ومخازنه ومكاتب موظفيه والمراكب التجارية الراسية فيه وذلك في ذروة الدوام الوظيفي.

وقالت القوات المشتركة في الساحل الغربي،حينها ، ان العصابة الإيرانية استخدمت في الهجوم صاروخين بالستيين، وست طائرات مسيرة إيرانية الصنع، تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة من إسقاط نصفها.

بعد الهجوم بايام قليلة وتحديدا في 19 سبتمبر 2021 استقبل ميناء المخا،، سفينة تجارية، تحمل على متنها مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بتشغيل محطة الكهرباء للمدينة.

والمخا،ميناء استراتيجي مهم وتاريخي، اشتهر قديما بتصدير البن اليمني، الى الخارج.