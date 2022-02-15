عقب عودته من الامارات.. محافظ عدن يهاجم الحكومة ويتوعد بـ”محاكمة شعبية“

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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هاجم محافظ عدن أحمد لملس الإثنين، الحكومة واتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها حيال أزمة الكهرباء، التي قال إنه جرى الاتفاق عليها في نوفمبر من العام الماضي.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للمحافظ بالمكتب التنفيذي في المحافظة، عقب عودته من العاصمة الإماراتية أبوظبي، مطلع الأسبوع الجاري.

وناقش الاجتماع "المشاكل والتحديات القائمة في عدن بما في ذلك البرنامج المعد، لمواجهة الصيف القادم" في ظل تنامي المخاوف من زيادة معدل انطفاء الكهرباء في المحافظة الساحلية.

وقال لملس إن "السلطة المحلية اتفقت مع الحكومة في نوفمبر 2021 بمعالجة الكهرباء وعندنا التزامات من الحكومة بالمعالجة، وللأسف نحن اليوم في منتصف فبراير 2022 ولَم نجد استجابة".

وأضاف: "لن نسكت ولن نقبل أن يعاني المواطن في عدن ويفتقد لأبسط الخدمات، نحن في السلطة المحلية نقوم بواجبنا وعلى كل الجهات المسؤولة أن تقوم بواجباتها"، مشدداً على أهمية "التفريق بين الجزئية التي تقع على عاتق السلطة المحلية وبين ما يقع على الجانب المركزي".

وتوعد لملس وهو القيادي في المجلس الانتقالي الذي يتولى فعلياً إدارة العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات مجاورة منذ الانقلاب في أغسطس 2019، بـ"محاكمة شعبية" للمقصر "في الكهرباء أو غير الكهرباء أيا كان محافظ أو مسؤول مؤسسة أو حكومة ويجب أن نعمل وفق هذا المبدأ، وإذا لم نقدم لها شيئاً فلا داعي أن نجلس على هذا الكرسي".

وجدد التأكيد على "ضرورة الفصل والتوضيح بين مهام السلطة المحلية وبين الحكومة من حيث المسؤوليات الواجب تنفيذها ومن حيث أداء المهام في العاصمة عدن بالنظر إلى التجاوزات الحاصلة والتي وصلت إلى ممارسة بعض الوزارات الحكومية دور المكاتب التنفيدية".