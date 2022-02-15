مسلح حوثي يقتل والده ويصيب أمه اصابة خطيرة

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أقدم مسلح حوثي من أبناء محافظة ريمة (غرب صنعاء)، الاثنين، على قتل والده وإصابة أمه بإصابة خطرة، إثر خلاف أسري.



وقالت مصادر محلية، إن مسلح حوثي من أبناء قرية "المجعارة" بمديرية "بلاد الطعام" في محافظة ريمة، ونتيجة لخلاف داخل الأسرة، أقدم على إطلاق النار على والده "حميد محمد عبدالله" (٤٦ سنة) وأرداه قتيلاً على الفور، فيما أصاب أمه إصابة خطرة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي مدينة الحديدة.



يُشار إلى أن المجني عليه يعمل هو الآخر لصالح الحوثيين من خلال عمله التربوي.



وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوع من إقدام قيادي حوثي على تصفية ثمانية من أفراد عائلته في حوادث مكررة شهدتها مناطق سيطرة الحوثيين خلال الآونة الأخيرة.