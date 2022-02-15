آخر الاخبار

عقب عودته من الامارات.. محافظ عدن يهاجم الحكومة ويتوعد بـ”محاكمة شعبية“ مسلح حوثي يقتل والده ويصيب أمه اصابة خطيرة قبائل حضرموت تلتقي ”البحسني“ وتجدد رفضها التجنيد خارج مؤسسات الدولة قرع طبول الحرب ...و3سيناريوهات للغزو الروسي معظمها سوداوية المبعوث الأمريكي: الحوثيون يعرقلون الحل السياسي تفاصيل ..كندا تدعم أوكرانيا بالقروض المالية الضخمة والأسلحة الفتاكة هو الأكبر في تاريخها قرقاش يعلق من جديد على زيارة أردوغان إلى الإمارات الرئيس التونسي يصدر قرارات جديدة ومفاجئة تخص إعفاء رئيس الإذاعة من منصبه الخارجية الأمريكية ترصد ملايين الدولارات مقابل معلومات عنه كأس فبراير في مأرب ..فعالية رياضية احتفاء بثورة 11فبراير

مسلح حوثي يقتل والده ويصيب أمه اصابة خطيرة

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
عدد القراءات 533

أقدم مسلح حوثي من أبناء محافظة ريمة (غرب صنعاء)، الاثنين، على قتل والده وإصابة أمه بإصابة خطرة، إثر خلاف أسري.

وقالت مصادر محلية، إن مسلح حوثي من أبناء قرية "المجعارة" بمديرية "بلاد الطعام" في محافظة ريمة، ونتيجة لخلاف داخل الأسرة، أقدم على إطلاق النار على والده "حميد محمد عبدالله" (٤٦ سنة) وأرداه قتيلاً على الفور، فيما أصاب أمه إصابة خطرة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي مدينة الحديدة.

يُشار إلى أن المجني عليه يعمل هو الآخر لصالح الحوثيين من خلال عمله التربوي.

وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوع من إقدام قيادي حوثي على تصفية ثمانية من أفراد عائلته في حوادث مكررة شهدتها مناطق سيطرة الحوثيين خلال الآونة الأخيرة.

إقراء أيضاً
عقب عودته من الامارات.. محافظ عدن يهاجم الحكومة ويتوعد بـ”محاكمة شعبية“
قبائل حضرموت تلتقي ”البحسني“ وتجدد رفضها التجنيد خارج مؤسسات الدولة
المبعوث الأمريكي: الحوثيون يعرقلون الحل السياسي
الحوثي ينهب أموال اليمنيين :مصادرة شركات ومؤسسات والاستيلاء على مليار دولار
الإرياني يتحدث عن موقف أممى مخجل منح المليشيات ضوءًا أخضر للتصعيد..ويؤكد: آن الأو
إقرار سعر جديد للمشتقات النفطية في عدن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس