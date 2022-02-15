قرقاش يعلق من جديد على زيارة أردوغان إلى الإمارات

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال أنور قرقاش، المستشار السياسي للرئيس الإمارتي، إن الاستقبال الحافل للرئيس التركي أردوغان في أبو ظبي هو "ثمار العمل الجاد" الذي تقوم به الدولة.

وتابع قرقاش في تغريدات له عبر موقع "تويتر"، أن توجه بلاده واضح المعالم وأن مقاربة الإمارات وتركيا "تتجلى في تعظيم القواسم المشتركة" وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

دولة الإمارات ترى بأن التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية والانعكاسات الايجابية لذلك على دول وشعوب المنطقة أداة رئيسية لإدارة القضايا المختلفة بحكمة وبشكل ينزع عن منطقتنا صفة التصعيد المتواصل وتأثيراته السلبية على تطور ونهضة العالم العربي والشرق الاوسط.

ويرى قرقاش أن الإمارات تعمل على تعاون وتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية. وأشار مستشار الرئيس الإماراتي إلى أن ما تقعله بلاده "ينزع عن منطقتنا صفة التصعيد المتواصل وتأثيراته السلبية على تطور ونهضة العالم العربي والشرق الأوسط".

وعلق قرقاش من قبل على زيارة الرئيس التركي إلى الإمارات بقوله، "صفحة جديدة في العلاقات الثنائية"، وحسب صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أكد قرقاش أن زيارة أردوغان تأتي عقب زيارة محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا.

وأكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حرص بلاده على "التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة المتعددة التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية