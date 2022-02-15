كأس فبراير في مأرب ..فعالية رياضية احتفاء بثورة 11فبراير

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أقامت المنسقية العليا للثورة اليمنية- شباب فعالية كأس فبراير وذلك ضمن الاحتفاء بالذكرى الحادية عشر لثورة 11 فبراير.

أقيمت خلالها مباراة كرة قدم بين نادي السد والقردعي الرياضيين بمأرب.

حضر الفعالية الرياضية التي اقيمت برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري محافظ محافظة ريمة اللواء محمد الحوري، والذي اعتبر مثل هذه الفعاليات لتجسد تلك الثورة السلمية التي حققت انجازات كبيرة وعلى رأسها مؤتمر الحوار الوطني.

واشار الحوري ان شباب فبراير حالياً في الصفوف الامامية في مختلف الجبهات، ومنهم الشهداء والجرحى والمختطفين لدى مليشيا الحوثي.

ودعا محافظ ريمة الى الاصطفاف الوطني وتوحيد الصف الجمهوري في المرحلة الراهنة حتى اجتثاث الجرثومة التي انقلبت على مؤتمر الحوار الوطني والشرعية الدستورية" مؤكداً على الاستمرار في الثورة الشبابية حتى الوصول للدولة المدنية الحديثة".

وفي كلمة المنسقية اعتبر عزالدين العمري هذه الفعالية الرياضية ضمن الفعاليات التي اقيمت ضمن احياء ثورة 11 فبراير.

مشيراً الى أن الاحتفاء بذكرى ثورة فبراير سيستمر كتقليد سنوي حتى تترسخ في عقول ووجدان الأجيال.

واختتمت الفعالية بتكريم نادي السد الرياضي الذي فاز على حساب نادي القردعي بستة اهداف مقابل ثلاثة اهداف.

حضر الفعالية مستشار وزير الشباب والرياضة داوود علوه والعديد من شباب ثورة فبراير