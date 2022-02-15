صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحوز أسهما مدرجة بأمريكا بقيمة 56 مليار دولار

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، في إفصاح تنظيمي أمريكي إنه استحوذ على أسهم مدرجة في الولايات المتحدة بقيمة تقترب من 56 مليار دولار اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وذلك ارتفاعا من 43.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، مدعوما بزيادة قيمة شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية. وأظهر الإفصاح أن قيمة حيازات الصندوق في لوسيد بلغت في ديسمبر/كانون الأول 38.6 مليار دولار، ارتفاعا من 25.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول. كان إدراج لوسيد في يوليو/تموز من العام الماضي بمثابة دفعة قوية لصندوق الثروة السيادي السعودي.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حاليا حصة في لوسيد تقترب من 62 بالمئة، أكثر من مليار دولار في الشركة في عام 2018 مقابل حصة كبيرة وزاد استثماراته في فبراير شباط 2021. وتراجعت أسهم لوسيد 28 بالمئة منذ بداية العام.

كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 3.75 بالمئة في شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب.

وخفض الصندوق حصته في برولوجيس خفضا حادا، بينما زاد حصته بشكل كبير في فارفيتش، وهي منصة تكنولوجية في صناعة الأزياء، إلى 3.3 مليون سهم من الفئة (أ). كما رفع حصته أيضا في بنترست.

صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا بنحو 480 مليار دولار، في مركز رؤية المملكة 2030، وهي استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.

وقالت الحكومة يوم الأحد إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نقل أربعة بالمئة من أسهم أرامكو السعودية، قيمتها 80 مليار دولار، إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة.