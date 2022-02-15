علامات صامتة ومخيفة في جسمك تدل على مرض مميت وقاتل

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أعلن متخصصون من المنظمة البريطانية لأبحاث السرطان عن علامات "صامتة" قد تشير إلى إصابة الشخص بسرطان العظام.
من الجدير بالذكر أن أعراض هذا المرض المميت غالبًا ما تبدو وكأنها مشاكل صحية يومية غير ملحوظة، بحسب المنظمة. ينصح الأطباء بعدم إهمال بظهور آلام المفاصل التي يمكن أن تصيب الإنسان في أي عمر، وفي بعض الأحيان لا يولي المرضى الاهتمام الواجب للألم، ويوقفونه باستخدام المسكنات.
العرض الآخر الذي لا ينبغي تجاهله هو التنميل، كقاعدة عامة يظهر أثناء تطور المرض، عندما ينمو الورم ويتلف الأعصاب نصل إلى العلامة النهائية هي تصلب المفاصل.
في وقت سابق، قام اختصاصي في عيادة هارلي ستريت كلينك البريطانية، الدكتور أمين سبتين، بإدراج تسعة أعراض رئيسية للسرطان.
وهي الألم المطول غير المبرر في أي جزء من الجسم، إذا تمت ملاحظتها لأكثر من ثلاثة أسابيع، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.