"واتس آب" يختبر ميزات جديدة تجعل التطبيق أكثر فائدة للمستخدمين سي إن إن الأمريكية : روسيا تبدأ رسميًا بالهجوم على أوكرانيا الحوثي ينهب أموال اليمنيين :مصادرة شركات ومؤسسات والاستيلاء على مليار دولار تقرير أمريكي: وحدات هجومية روسية تنتقل إلى "مواقع إطلاق النار" الإرياني يتحدث عن موقف أممى مخجل منح المليشيات ضوءًا أخضر للتصعيد..ويؤكد: آن الأوان لتحرك المجتمع الدولي لدعم الشرعية إقرار سعر جديد للمشتقات النفطية في عدن قوات ”الشرعية“ تتقدم جنوب مأرب وتستعيد عدد من المناطق في ”الردهة“ و ”الفليحة“ ورئيس الأركان يؤكد: ”نسعى لحسم المعركة في القريب العاجل“ مارب : افتتاح دورتين تدريبيتين في مجال تأهيل الكوادر الصحية الأرصاد اليمني يتوقع استمرار الأجواء الباردة على مرتفعات البلاد الجبلية ”تيليمن“ تعلن انقطاع الاتصالات الدولية في اليمن
أعلنت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدؤوا باختبار مجموعة جديدة من الميزات ستجعل التطبيق أكثر عملية وفائدة للمستخدمين، وفقاً لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، من بين أبرز الميزات العملية التي قد يحصل عليها التطبيق هي ميزة "المجتمعات"، والتي من خلالها سيكون بإمكان المستخدمين أو مديري المجموعات على التطبيق من جمع ما يصل إلى 10 مجموعات في فئة واحدة، والكتابة أو نشر الإعلانات في تلك المجموعات في وقت واحد.
ويحصل التطبيق أيضاً على قوائم جديدة يمكن الاعتماد على أدواتها لتحرير الصور ومقاطع الفيديو بطرق أكثر سلاسة وعملية من الطرق المعتمدة حاليا في التطبيق.
ويختبر "واتس آب" حالياً ميزات جديدة تمكن المستخدمين من التقاط صور أكثر تفاعلية عبر التطبيق، وإرسال تلك الصور أو الفيديوهات عبر رسائل الوسائط المتعددة، فضلاً عن ميزات تساعد على ترتيب الصور والفيديوهات في ملفات "الوسائط" التابعة للتطبيق في الهاتف.
ويحصل مستخدمو "واتس آب" مع نسخ التطبيق المستقبلية أيضا على إمكانية تغيير واجهات العرض والخلفية أثناء إجراء المكالمات الصوتية، كما تظهر لهم العديد من خيارات التحرير الخاصة بالصور والخلفيات عبر أجهزة أندرويد وiOS.