الحوثي ينهب أموال اليمنيين :مصادرة شركات ومؤسسات والاستيلاء على مليار دولار

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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لم تكتف الميليشيات الحوثية في اليمن بقتل أبناء الشعب اليمني، وتدمير مقدراته، وتهجير شعبه، بل دأبت الميليشيات الحوثية على الاستيلاء على عشرات الشركات والمؤسسات بالعاصمة اليمنية ومصادرتها ونهب الملايين من الأموال.

ووثق تقرير حديث قيام ميليشيا الحوثي بتنفيذ عمليات نهب واسعة على أيدي مليشيات الحوثي عن طريق القوة المسلحة بأوامر من السلطات القضائية، خلال السنوات السبع الماضية.

التقرير أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات وجاء تحت عنوان “إقطاعية الحارس وماكينة التضليل”، حيث وثق استيلاء “الحارس القضائي” التابع للمليشيات على أكثر من (1,7) مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.

وأوضح التقرير أن إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار.

ورصد التقرير أسماء أكثر من (38) شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها الحارس القضائي، أو يديرها أتم مصادرتها وفرض الحراسة عليها في العاصمة صنعاء وحدها، وفقا لـ”الصحوة نت”.

ووفقا للتقرير فإن هذه الشركات والمؤسسات تتبع عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة الجماعة.