إقرار سعر جديد للمشتقات النفطية في عدن

الإثنين 14 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت شركة النفط اليمنية في عدن اليوم الإثنين، رفع جديد بأسعار المشتقات النفطية نتيجة المتغيرات في أسعار النفط العالمية وتدهور العملة المحلية.

وقالت الشركة في مذكرة لمديرها التنفيذي عمار العولقي إنه يتم رفع سعر اللتر الواحد للبنزين إلى 948 ريالا، مقابل 18600ريالا لسعر العشرين اللتر مقارنة مع 17700 الأسبوع الماضي.

وأضافت أنه يتم إضافة تكلفة الأعباء من قبلكم بعد احتساب المعادلة الحسابية في النظام التمويني، ابتداء من الساعة الواحدة فجرا اليوم الإثنين.