قوات ”الشرعية“ تتقدم جنوب مأرب وتستعيد عدد من المناطق في ”الردهة“ و ”الفليحة“ ورئيس الأركان يؤكد: ”نسعى لحسم المعركة في القريب العاجل“

الإثنين 14 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن الجيش الوطني، اليوم الاثنين، تحرير مواقع عسكرية جديدة من قبضة مليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن "وحدات من قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنّت صباح اليوم هجوماً نوعياً، تمكنت خلاله من تحرير مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا الإيرانية يمين الردهة والفليحة".



وأضاف، أن "الهجوم أسفر أيضاً عن مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية، إضافة إلى تدمير وإعطاب عدد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للمليشيا".



وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر عسكرية، بمقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيات الحوثي في معارك وصفت بالعنيفة في الجبهتين الجنوبية والغربية لمأرب.

إلى ذلك قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، إن الجيش الوطني يخوض حربا عربية ـ فارسية بكل ما تعنيه الكلمة، مؤكدا أن على الجميع إدراك حقيقة المعركة مع مليشيا الحوثي الإيرانية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمأرب أن، "مليشيا الحوثي تحارب الفكر والإنسانية وتفخخ البحر والجو والبر، ونسعى لحسم المعركة في القريب العاجل، وسنحتفل بالنصر في العاصمة صنعاء".