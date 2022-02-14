مارب : افتتاح دورتين تدريبيتين في مجال تأهيل الكوادر الصحية

الإثنين 14 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

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افتتح وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري ومعه رئيس هيئة مستشفی مأرب العام الدكتور مياز اليوسفي ومدير عام الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي دورتين تدريبيتين في مجال تأهيل الكوادر الصحية في مأرب بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وتهدفل الدورة الأولی، التي تقيمها الإدارة العامة للطوارئ والإسعافات بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، علی مدی أربعة أيام، إلی تطوير قدرات 34 متدرباً من العاملين في أقسام الطوارئ بهيئة مستشفی

مأرب العام ومستشفی وكری العام وتحسين مستواهم في مجال إنعاش الإصابة الأساسي وإدارة الإصابات الجماعية وتحديث مهارات انقاذ الحياة المختلفة. وتهدف الدورة الثانية التي تنفذها جمعية الوصول الانساني في مجال التشخيص والمعالجة

وتقييم الحالات المرضية، ضمن مشروع الخدمات الصحية الطارئة والمنقذة للحياة فيها علی مدی أسبوعين إلی رفع قدرات 90 متدرباً ومتدربة من العاملين الصحيين في المرافق الطبية الحكومية بمديريات المدينة،الوادي حريب لتحسين الأداء وتعزيز الخدمات الصحية الطارئة والحد من انتشار الحميات والأمراض المعدية في المديريات المستهدفة الأكثر كثافة بالنازحين والمجتمع المضيف. وأشاد الوكيل الباكري بجهود إدارة وكوادر مكتب الصحة العامة والسكان والعاملين في مختلف المرافق الصحية، لتقديم خدمات صحية وطبية ورعاية أولية للمواطنين..،

مثمناً الانجازات التي حققوها خلال العام الماضي رغم التحديات التي واجهتهم بسبب ارتفاع عداد السكان بالمحافظة نتيجة استيعابها عشرات الآلاف من الأسر النازحة. ودعا الباكري منظمة الصحة العالمية والمنظمات المهتمة بالجانب الصحي لتقديم المزيد من الدعم لبرامج ومشاريع القطاع الصحي بالمحافظة، بما يسهم في تلبية الاحتياج المتزايد للخدمات والرعاية الصحية.

من جانبه أشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي إلى الانجازات الكبيرة التي حققها مكتب الصحة العامة والسكان في تنفيذ خطته خلال العام الماضي وتطلعاته لتحسين الأداء والتوسع في تقديم الخدمات الصحية والطبية ورفع كفاءة الكوادر والعاملين و المنشآت الصحية والطبية بالمحافظة خلال الفترة القادمة. حضر الافتتاح منسق الصحة العالمية بالمحافظه الدكتور أحمد علي ساريه #الإعلام_الصحي_مأرب