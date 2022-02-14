الأرصاد اليمني يتوقع استمرار الأجواء الباردة على مرتفعات البلاد الجبلية

الإثنين 14 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الإثنين، استمرار الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر على عدد من محافظات البلاد.

وقال في نشرة الطقس للساعات القادمة إن مرتفعات البلاد الجبلية ستشهد أجواء باردة الى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وشمالي محافظات اب والضالع).

وأضاف: كما ستكون أجواء باردة على مرتفعات (لحج، تعز، إب، الضالع، أبين، شبوة وحضرموت وغربي محافظات مارب والجوف) مع فرصة لتكون الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية .

وأشار إلى أن المرتفعات الغربية ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء النهار مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية.

وأكد ان المناطق الساحلية ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية والاجزاء الشمالية للساحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط أحيانا جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وسواحل محافظات عدن ولحج مثيرة للأتربة والرمال تصل سرعتها الى 25 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية أفاد أن الأجواء ستكون سماء خالية من السحب ومغبرة نسبياً واجواء تميل الى البرودة ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة وتعمل على إثارة للأتربة والرمال.

ولفت إلى أن أرخبيل سقطرى ستشهد أجواء غائم جزئياً، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و 20 عقدة.

ونبه المركز المواطنين خاصة المرضى والأطفال وكبار السن في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة.

وحذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في المنحدرات والطرقات الجبلية المحاذية للسهول الساحلية نتيجة تكون الضباب او الشابورة.