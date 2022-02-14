”تيليمن“ تعلن انقطاع الاتصالات الدولية في اليمن

الإثنين 14 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت شركة تليمن للاتصالات، الإثنين، عن انقطاع الاتصالات الدولية في اليمن جراء قصف مقرها بغارة للتحالف العربي شمالي صنعاء.

وقالت الشركة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في بيان لها: إن المبنى الرئيسي لها في منطقة الجراف تعرض للقصف اليوم الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

وأضافت: تعرض المبنى لأضرار وصفتها بالجسيمة طالت التجهيزات الفنية في الشركة المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات الدولية والإنترنت.

وأشار البيان إلى أن القصف نتج عنه تأثر العديد من الخدمات والقطاعات الحيوية في كافة مناطق الجمهورية اليمنية التي تغطيها الشركة.

وأكدت في بيانها أن الفرق الهندسية المتخصصة باشرت أعمالها لنقل واستبدال وإصلاح التجهيزات المتضررة.

ولفت البيان إلى أنها “سوف تستمر في تقديم خدماتها بمهنية وحيادية لجميع المواطنين”.

وكان التحالف قد أعلن في وقت مبكر تدمير منظومة اتصالات في العاصمة اليمنية صنعاء تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالطائرات المسيّرات التابعة للحوثيين.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عقب تنفيذ عمليات عسكرية في صنعاء، إن “الحوثيون يستخدموت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية”.

وأكد أن “الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني”.

وفي وقت سابق، قال التحالف إنه أجرى اتصالا بإحدى الوزارات في صنعاء عبر الخط الأرضي وطالب من المدنيين إخلاء الموقع فوراً.

وقال التحالف إن ذلك يأتي “استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.”

وأصيب 12 شخصاً في هجوم بطائرات مسيّرة استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية نهاية الأسبوع الماضي. وتوعد التحالف بالرد خلال 72 ساعة.