جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن الثلاثاء

الإثنين 14 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن على وقع التصعيد الميداني والهجمات الحوثية باتجاه السعودية والإمارات.



وأعلن موقع الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أجندته ليوم غدٍ ومن بينها مشاورات حول الوضع في اليمن في جلسة تُعقد بعد الظهر بتوقيت نيويورك، يعقبها مشاورات لجنة 2040 المعنية بتطبيق الحظر المفروض على الأسلحة، وتمديد ولاية فريق مصغر من الخبراء.



ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المفتوحة، إحاطات عن الوضع السياسي والعسكري والانساني وملف صافر، كما من المتوقع أن يناقش المجلس تقرير لجنة العقوبات والتمديد لها وفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها مصدر أممي.