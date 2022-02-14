الأرصاد اليمني يتوقع استمرار الأجواء الباردة على مرتفعات البلاد الجبلية ”تيليمن“ تعلن انقطاع الاتصالات الدولية في اليمن جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن الثلاثاء الموظفون النازحون في العاصمة المؤقتة عدن يشكون «عنصرية وابتزاز» وزير في الحكومة خطة روسية للسيطرة على أوكرانيا من الداخل تبدأ بضربة عسكرية مسئول سعودي: التصدي لمحاولة اختطاف اليمن من محيطه العربي والإسلامي واجب شرعي ورثة أغنى رجل في الإمارات يتنازعون على ثروته ومحمد بن راشد يتدخل شخصيا وفاة شاب بطريقة مأساوية في محافظة إب والسبب كنز مزعوم «صورة» التحالف يتواصل مع احدى الوزارات بصنعاء عبر الخط الأرضي ويكشف ماذا استهدف الطيران في الغارات الأخيرة وتيليمن تنفي في عيد الحب.. عمليات احتيال رومانسية بـ64 مليون دولار
يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن على وقع التصعيد الميداني والهجمات الحوثية باتجاه السعودية والإمارات.
وأعلن موقع الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أجندته ليوم غدٍ ومن بينها مشاورات حول الوضع في اليمن في جلسة تُعقد بعد الظهر بتوقيت نيويورك، يعقبها مشاورات لجنة 2040 المعنية بتطبيق الحظر المفروض على الأسلحة، وتمديد ولاية فريق مصغر من الخبراء.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المفتوحة، إحاطات عن الوضع السياسي والعسكري والانساني وملف صافر، كما من المتوقع أن يناقش المجلس تقرير لجنة العقوبات والتمديد لها وفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها مصدر أممي.