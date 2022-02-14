مسئول سعودي: التصدي لمحاولة اختطاف اليمن من محيطه العربي والإسلامي واجب شرعي

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دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عبداللطيف آل الشيخ، إلى وجوب التصدي لمحاولة اختطاف اليمن من محيطه العربي والإسلامي.
وقال في كلمة بلاده أمام المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، إن ما يحدث في بعض البلدان العربية، مثل اليمن "الذي يعاني من اختطاف تدعمه إيران، يتطلب ضرورة تصدي المسؤولين في الدول الإسلامية والعربية لمثل هذه الجماعات"، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.
وأضاف أن "الواجب الشرعي هو التصدي بالخطاب الدعوي والتوعوي والإرشادي لكل هذه الجماعات المتطرفة".