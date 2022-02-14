وفاة شاب بطريقة مأساوية في محافظة إب والسبب كنز مزعوم «صورة»

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توفي شاب عشريني بمحافظة إب (وسط اليمن)، نتيجة سقوط صخرة كبيرة عليه، أثناء عملية بحث عن كنز مزعوم، في مشهد مروع، أثار صدمة في الأوساط المجتمعية.
وقالت مصادر محلية، إن شاباً توفي أثناء بحثه عن كنز مزعوم تحت "صخرة" في حصن المجمعة بمنطقة شعب يافع بمديرية ريف إب.
وبحسب المصادر فإن الشاب يدعى "حسان محمد أحمد مقبل" وهو من أبناء قرية "عقد" بعزلة جبل معود بمديرية حبيش شمال محافظة إب.
وذكرت أن الشاب ظل يحفر في الأرض، تحت الصخرة، بحثا عن "الكنز" حتى سقطت عليه، وفارق الحياة.
وأثارت الحادثة، حزن واسع في الأوساط الشعبية، نتيجة الوضع المعيشي المتدهور والذي آل إليه حال البعض من المواطنين، والذين بعضهم أصيب بحالات نفسية وآخرين أقدموا على الإنتحار، أو إرتكاب جرائم مروعة، في الوقت الذي يذهب البعض للبحث عن كنوز مزعومة هنا وهناك، والتي كان آخرها الشاب "حسان" حيث لم تفلح محاولات بعض الأهالي إقناعه لترك عملية البحث كونها غير مجدية.