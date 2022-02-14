تفاصيل معارك عنيفة على 3جبهات في مأرب..وخسائر فادحة للحوثي احتدام المعارك بمأرب.. مصرع 40 حوثيا بـ”صرواح“ وقوات ”الشرعية“ تتقدم في ”البلق“ القوات الإسرائيلية تفجر منزل الأسير محمود جرادات بجنين تفاصيل النفط مقابل المقاتلات... صفقة محتملة بين العراق ودولة أوروبية التحالف يفكك تحصينات الحوثي في حرض رئيس مجلس السيارة في السوداني يطلق 4محاور لحل الأزمة في السوداني تركيا والإمارات توقعات 12اتفاقية تاريخية بين البلدين مصرع قائد كتائب التدخل السريع الحوثية مقتل وإصابة 4 مدنيين بقصف صاروخي حوثي استهدف منزلاً بحيران تقارير وارقام صادمة في جرائم الحوثيين يحق الطفولة التي لاتنضب في اليمن وشهر دامٍ وانتهاكات
في استمرار لعملية تحرير المحافظة بكامل مناطقها، تدور معارك عنيفة بين الجيش الوطني اليمني مسنوداً بالمقاومة في مواجهة الميليشيات الحوثية في ثلاث جبهات بمحيط محافظة مأرب
وأكدت مصادر عسكرية لمراسل العربية/الحدث، اليوم الاثنين، مصرع أكثر من أربعين عنصراً حوثياً في الجبهتين الجنوبية والغربية لمأرب، وتحقيق مكاسب ميدانية بالسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات في المساحة المفتوحة بين قرون البور وجبل اللجمة شرق جبل البلق، فضلا عن محيط جبل الردهة باتجاه عقبة ملعاء في الجبهة الجنوبية.
اختراق التحصينات ففي الجبهة الغربية أكدت مصادر ميدانية اشتداد المعارك وتحقيق اختراق في التحصينات الدفاعية للميليشيات باتجاه قرية الزور خلال الساعات الماضية بعد قيام الجيش الوطني بهجوم واسع امتد حتى روضة جهم. كما أحبطت قوات العمالقة محاولات حوثية بالتسلل عبر سلاسل جبلية وأودية إلى أسفل عقبة ملعاء من الناحية الجنوبية وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة.
مرحلة جديدة من الهجوم أتت تلك التطورات بعدما بدأت قوات الجيش الوطني والمقاومة تنفيذ مرحلة جديدة من الهجوم لتحرير مديريات جنوب مأرب، بعد تأمين مواقع صحراوية واسعة.
يذكر أنه منذ فبراير الماضي 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، مطلقة قبل أكثر من شهر عمليات نوعية ضد الحوثيين.
ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن