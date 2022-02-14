احتدام المعارك بمأرب.. مصرع 40 حوثيا بـ”صرواح“ وقوات ”الشرعية“ تتقدم في ”البلق“

الإثنين 14 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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لقي عشرات المسلحين الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرون، في تجدد للمعارك غرب وجنوبي مأرب، شمال غرب اليمن.



وقالت مصادر عسكرية، اليوم الاثنين، إن أكثر من أربعين عنصراً حوثياً لقوا مصرعهم في الجبهتين الجنوبية والغربية لمأرب بالتزامن مع معارك تدور رحاها في جبهة صرواح غربي المحافظة، تمكنت خلالها قوات الجيش من تحقيق انتصارات ميدانية.



وفي الجبهة الجنوبية حققت قوات الجيش انتصارات ميدانية شرق جبل البلق، ومحيط جبل الردهة باتجاه عقبة ملعا في الجبهة الجنوبية، وكبّدت المليشيا خسائر فادحة، وفقاّ لذات المصادر التي نقلت عنها قناة "العربية".



وأضافت المصادر أن قوات العمالقة أحبطت هي الأخرى، محاولات حوثية بالتسلل عبر سلاسل جبلية وأودية إلى أسفل عقبة ملعا من الناحية الجنوبية وكبّدت الميليشيات خسائر كبيرة.



في السياق قال مركز سبأ الإعلامي المهتم بالشأن العسكري، إن أكثر من عشرة مسلحين حوثيين لقوا مصرعهم في كمين محكم نصبته قوات الجيش لمليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الشمالية الغربية.



وأضاف نقلاً عن مصادر عسكرية، أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية، فيما تم تدمير طقم حوثي محملا بالذخائر والأسلحة في ذات الجبهة.