مصرع قائد كتائب التدخل السريع الحوثية

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قتل إثنان من قيادات جماعة الحوثي بنيران القوات الحكومية بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.
وقالت مصادر ميدانية وعسكرية إن إثنين من قيادات االحوثيين الميدانية قتلا أمس الأحد، خلال مواجهات بين القوات الحومية والحوثيين بمحيط مدينة حرض.
وأفادت المصادر أن قائد كتائب التدخل السريع الحوثية "زيد مطهر احمد الشريف"، وقيادي آخر يدعى "حيدر" قتلا بنيران قوات الجيش الوطني بمعارك شرق حرض وفقا لإعلام المنطقة العسكرية الخامسة.
ويوم أمس أسقطت القوات الحكومية، طائرتين مسيرتين لمليشيات الحوثي جنوب غربي مدينة حرض.