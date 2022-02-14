مقتل وإصابة 4 مدنيين بقصف صاروخي حوثي استهدف منزلاً بحيران

الإثنين 14 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قتل مدنيان وأصيب آخران، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، إثر قصف صاروخي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على منزلهم شمالي حجة (شمال غرب اليمن).



وقالت مصادر طبية إن "مدنيين اثنين قتلا وأصيب آخران، إثر سقوط صاروخ على منزلهم بقرية بني الزين في عزلة بني فاضل غرب مديرية حيران"، حسب بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة.



وقال البيان، إن مليشيا الحوثي، أطلقت منذ مطلع الشهر الحالي عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات على المناطق المحررة المأهولة بآلاف السكان شمالي المحافظة.