التحالف يعلن حصيلة العمليات العسكرية النوعية في صنعاء وتدمير منظمة لتشغيل محطات اتصالات في التحكم بالمسيرات

الإثنين 14 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد تحالف ، أن ميليشيا الحوثي تستخدم مقرات ووزارات الدولة عسكرياً لاطلاق عمليات عدائية، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

وقال «التحالف»: «الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية».

وأضاف: «دمرنا منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات»، مشيراً إلى أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

وكان «التحالف» قد طلب من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلائها فوراً، مؤكداً إجراء اتصال بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبه إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء.