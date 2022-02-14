عاجل..تحذير من التحالف للمدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة في صنعاء وانفجارات عنيفة تهز العاصمة

الإثنين 14 فبراير-شباط 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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دعت قوات التحالف بقيادة السعودية في الساعات الأولى من صباح الإثنين، المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية في صنعاء إلى سرعة إخلاءها فورا.

وقال التحالف في بلاغ مقتضب نشرته قناة العربية السعودية، إنه يطلب من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية في صنعاء إخلاءها فورا.

وأضاف أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية، مؤكدا أنه سيدمر موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير استجابة للتهديد.

هذا فيما افادت مصادر مأرب برس في صنعاء بان مقاتلات التحالف العربي استهدفت قبل قليل بضربة جوية احد مواقع المليشيات جوار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات واهداف اخرى في منطقة الحفا في صنعاء فيما لايزال التحليق مستمر.