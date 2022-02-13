اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب

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التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، بقيادة السلطة المحلية والأمنية بمحافظة مأرب.
وفي اللقاء رحب وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بزيارة أعضاء اللجنة إلى محافظة مأرب، مؤكدا استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لتسهيل كافة أعمال اللجنة.
واستعرض أعضاء اللجنة برنامج النزول الميداني إلى محافظة مأرب الذي يهدف إلى تقييم وضع حقوق الإنسان بالمحافظة والإطلاع على عدد من وقائع الانتهاكات والاستماع إلى الضحايا.
مؤكدين اهتمام اللجنة في رصد وتوثيق كافة انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في محافظة مأرب عبر باحثيها الميدانيين، في إطار مهام اللجنة للتحقيق في هذه الإنتهاكات وإنصاف الضحايا.
حضر اللقاء رئيس نيابة استئناف مأرب ومدير جهاز الأمن السياسي بمأرب، ونائب مدير شرطة المحافظة، وقائد الشرطة العسكرية، ومدير مكتب حقوق الإنسان.