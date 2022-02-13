حريق هائل بمقر الحكومة في قصر ”المعاشيق“ بعدن

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اندلع حريق، مساء الأحد، في مقر الحكومة الشرعية اليمنية بقصر "معاشيق" الرئاسي في مدينة كريتر بمحافظة عدن جنوبي البلاد، وفق مسؤول حكومي.
وبحسب مصدر حكومي، فإن "حريقًا اندلع في أحد المطابخ وتسبب في تصاعد أعمدة الدخان بشكل كبير، وأحدث أضرارا مادية بسيطة (لم يذكرها)".
وأضاف أن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق في وقت قصير من دون خسائر بشرية".
وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف في سماء القصر، وشوهدت من على مسافات بعيدة، ودخلت سيارات إطفاء إلى القصر بشكل سريع. بحسب الاناضول.
وقصر "معاشيق" الرئاسي يتكون من مجموعة "فيلات" تقع على تلة صخرية تطل على خليج عدن، وحاليا هو المقر الرئيس للحكومة الشرعية، حيث تعقد اجتماعاتها وتستقبل فيه ضيوف البلاد.
وتسيطر جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.