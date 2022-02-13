مارب.. ندوة سياسية وفكرية عن دور القبيلة في انتصار حصار السبعين ضد الامامة

الأحد 13 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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عقدت بمدينة مأرب، ندوة فكرية سياسية عن دور القبيلة حسم الصراعات، ودورها في انتصار ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة، وحسم معركة السبعين ضد النظام الإمامي البائد، والدور الذي تقوم به القبيلة اليوم في مواجهة مليشيا الحوثي الارهابية.

وفي افتتاح الندوة اعتبر: الشيخ مطيع بن ربيش العليي رئيس مؤسسة الشيخ ربيش التنموية- نائب رئيس مجلس اتحاد قبائل" احياء المناسبات الوطنية والتوقف عند أهم محطات النضال الوطني له أهمية كبيرة في تسلسل النضال الوطني وامتداده" واردف:" نتذكر تلك المواقف المشرفة لنقتفي أثرها ونستلهمها في معركتنا المقدسة مع الإمامة الحوثية وحليفتها إيران بمشاركة أشقاءنا في التحالف العربي لاستعادة الشرعية".

مؤكداً لن ننسى كقبائل ندافع عن اليمن الجمهورية مواقف الاشقاء وعلى رأسهم السعودية". وتناولت الندوة التي نظمتها مؤسسة جذور للفكر والثقافة وبرعاية مؤسسة الشيخ ربيش العليي ، بمناسبة الذكرى الـ54 للانتصار في معركة السبعين الخالدة، المواقف المشرفة للقبيلة اليمنية ورجالها في مختلف مراحل النضال الوطني، ومساهمتها في حسم معركة الجمهوية، وانتصار الثورة السبتمبرية المجيدة وإنهاء حكم الإمامة المستبد، وطي صفحته إلى الأبد.

وتخلل الندوة العديد من المداخلات التي شددت جميعها على ضرورة اضطلاع القبيلة اليمنية بدور محوري ورئيسي في المعركة الجارية مع مليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران..مشيدة بما تقدمه القبيلة اليمنية من تضحيات عظيمة من خيرة أبنائها الذين يستشهدون يومياً في كل الجبهات والميادين في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية وحماية المكتسبات الوطنية.

وتحدث عضو مجلس النواب عبدالوهاب معوضة قائد مقاومة عتمه بذمار في ورقته، عن دور القبيلة اليمنية في مقاومة مليشيات الحوثي الإيرانية ، والتصدي لإنقلابها الدموي على الحكومة الشرعية ، واستعادة الدولة اليمنية المخطوفة ،ودعم ومساندة الجيش الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية الفارقة.

واشار ان حال مأرب حالياً كما حال صنعاء بحصار السبعين، مؤكداً أن مارب ستدحر مليشيا الحوثي وتنهي مشروعها الطائفي . ودعا معوضة الى توحيد المواقف السياسية والقبلية لمواجهة المشروع الحوثي.

فيما استعرض وكيل محافظة البيضاء خالد العواضي في ورقته، أهم المحطات النضالية للقبائل اليمنية عبر امتداداتها التاريخية ،وأبرز المواقف البطولية التي سطرها رجال القبائل في معركة السبعين في العاصمة صنعاء ، وحسم هذه المعركة لصالح الجمهوريين ، وكسر حصار الإماميين الذي استمر 70 يوماً من نوفمبر 1967 حتى فبراير 1968م.

وفي الندوة التي حضرها عدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية القيت عدد من الكلمات اجمعت على الدور البارز الذي تقوم بها القبائل في المعركة الراهنة ضد مليشيا الحوثي الارهابية.