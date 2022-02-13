ندوة سياسية وفكرية لثورة فبراير تؤكد على الاصطفاف الوطني ومشروع الدولة الإتحادية

الأحد 13 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 293

أقامت المنسقية العليا للثورة اليمنية- شباب صباح اليوم بمدينة مأرب ندوة سياسية وفكرية تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى الحادية عشر لثورة 11 فبراير السلمية. وفي الندوة التي أقيمت تحت عنوان "ثورة فبراير ومشروع الدولة الإتحاية"، قدمت أوراق عمل استعرضت المراحل والمسارات التي مرت بها الثورة السلمية منذ انطلاقتها مرورا بمؤتمر الحوار الوطني حتى الانتقال لقتال المليشيا الانقلابية.

واجمعت أوراق العمل على ضرورة الاصطفاف الوطني وتوحيد الصف الجمهوري في المرحلة الراهنة، لمواجهة المشروع الطائفي الايراني عبر اداته مليشيا الحوثي الارهابية.

. وتطرق المهندس رائد الثابتي الى اهداف الثورة السامية والمسارات التي مرت بها ومنها المسار المسلح"، مؤكداً أن ثوار اليوم معنيين بحراسة الثورة عن طريق الإصرار والإستمرار وعدم الإستسلام". واعتبر شباب فبراير هم النواة الأولى لمواجهة مليشيا الكهنوت الحوثي بدءً من 2011م وحتى اليوم"، منوهاً الى أن العديد من ثوار فبراير استشهدوا وجرحوا في الجبهات، ولازالوا على العهد باقون".

من جانبه تطرق مدير اذاعة الاتحادية محمد الجماعي في ورقته حول مشاركة شباب ثورة فبراير في مؤتمر الحوار، معتبراً تلك المشاركة الفاعلة احدى نتائج ثورة الشباب السلمية". واستعرض بعض من محطات ثورة الشباب والتضحيات التي قدمت فيها، بدءً من جمعة الكرامة وغيرها من التضحيات في مختلف المسيرات السلمية، وصولاً الى التضحيات في الجبهات اليوم".

واعتبر مستشار وزارة الشباب والرياضة- داوود علوه، الحوار الوطني احد مخرجات الثورة الشبابية، ملبياً لاهدافها ومطالب الشباب".

وقال:" جميع المكونات السياسية والفئات وافقت على مخرجات الحوار الوطني الا فئة واحدة وهي مليشيا الحوثي رفضتها لانها عرفت ان المخرجات ستخفيها من المشهد السياسي وتفقدها مصالحها".

واكد علوه:" نحيي هذه الفعالية لندافع عن الجمهورية ونرفض الاستعباد والخضوع لحكم الفرد والطائفية". حضر الندوة عدد من شباب ثورة 11فبراير السلمية.