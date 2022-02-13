مجزرة حوثية جديدة بتعز.. سقوط اطفال ونساء في قصف استهدف مخيم للنازحين بمقبنة

الأحد 13 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أصيب ثلاثة أطفال وامرأة بجروح خطيرة، الأحد 13 فبراير/شباط، في قصف لمليشيات الحوثي الإرهابية على مخيم للنازحين غرب محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وبحسب مصادر محلية فإن "مليشيات الحوثي الإيرانية قصفت بالمدفعية مخيما للنازحين في قرية مهلصة بمنطقة العبدلة بمديرية مقبنة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال أحدهم بُترت قدمه وامرأة بعضهم حالتهم خطيرة".



والمصابين هم:

1- بادي علي محمد سعيد 14 عاما

2- أحمد علي محمد سعيد 8 أعوام

3- غفوره علي سعيد الفتيني 35 عاما (أم بادي وأحمد)

4- علي محمد علي قائد 15 عاما

وفي تقريرها الأخير، أكدت لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي المعنية باليمن، أن الحوثيين يهاجمون مخيمات النازحين في البلاد بالصواريخ وطيران مُسيّر دقيق الإصابة.



ومنذ بداية الحرب وثقت منظمات محلية ودولية آلاف الضحايا في مدينة تعز أغلبهم من النساء والأطفال، والذين سقطوا بفعل القصف المدفعي والقنص والألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي.



وتشير إحصاءات حقوقية إلى مقتل وإصابة أكثر من 17 ألف و326 مدنياً على يد مليشيات الحوثي الانقلابية بينهم (3916) طفلا و(1527) امرأة و(1053) مسن، خلال ستة أعوام في محافظة تعز.