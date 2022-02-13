وزير الدفاع يطلع مجلس الوزراء على الأوضاع العسكرية والموقف الميداني في مختلف الجبهات

الأحد 13 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قدّم وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، تقريراً إلى مجلس الوزراء حول الاوضاع العسكرية، والموقف الميداني في جبهات البطولة والانتصارات التي تحققت مؤخرا في جبهات حرض ومأرب وتعز،.. مؤكداً استمرار التقدم الميداني لقوات الجيش والوية العمالقة والمقاومة ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار وزير الدفاع إلى المعنويات العالية للأبطال الميامين في مختلف الجبهات للانتصار في هذه المعركة الوجودية والمصيرية، والخطط العملياتية في مختلف الجبهات لهزيمة مشروع إيران الدموي في اليمن.

ومن جانبه، حيّا مجلس الوزراء هذه الانتصارات، مؤكداً أهمية المضي قدمًا لتخليص كل أراضي الوطن من سيطرة مليشيا الحوثي وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، واستئصال المشروع الايراني من تراب موطن العروبة.

وأشاد بما يسطره الجيش وألوية العمالقة والمقاومة ورجال القبائل والشعب اليمني من بطولات وانتصارات في جبهات استعادة الدولة وتحقيق حلم شعبهم اليمني الصابر والذي تجاوزت معاناته كل حدود الوصف.

وقدم المجلس التحية لكل قادة وأفراد الجيش والعمالقة ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني، الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع الملاحم البطولية لصناعة الانتصار وتحقيق تطلعات اليمنيين في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

مشيدًا بالدعم الأخوي الصادق الذي يقدمه الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة دولة الامارات العربية المتحدة في سبيل مواجهة المشروع الإيراني وأهدافه التخريبية في اليمن والمنطقة.