المنتخب اليمني في المستوى الثالث قبل سحب قرعة تصفيات كأس آسيا 2023 أبرز سيناريوهات الغزو الروسي المتوقع على أوكرانيا وحصار من 3 جهات ممثل يمني في صنعاء: نعيش تحت بطش الحوثيين والتمثيل في المسلسلات ممنوع الا بشرط واحد تشيلسي بطلا لكأس العالم للأندية والأهلي المصري يظفر بالمركز الثالث مسئول يكشف عن تحركات جديدة لتصنيف الحوثيين «منظمة ارهابية» ويوضح لماذا لم تصدر الحكومة قرارا بذلك حتى الآن؟ خاص: مصدر عسكري ينفي لمأرب برس مزاعم الانتقالي بشأن الاعتداء على متظاهرين بحضرموت ويكشف الحقيقة برنامج الأغذية العالمي: ارتفاع الأسعار يدفع اليمنيين إلى الفقر المدقع عودة خدمة الانترنت إلى المحافظات الشرقية الأربع البروفيسور منصور الزنداني يكشف ل مأرب برس : ماهي أهداف الغرب من جر روسيا للحرب ؟ استمرار إضراب سائقي الشاحنات احتجاجا على جبايات ”المجلس الانتقالي“
توج فريق تشيلسي الإنكليزي بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم في أبوظبي للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي 2/ 1، السبت، في المباراة الماراثونية التي جمعت بينهما في نهائي البطولة.
تقدم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدف لتشيلسي في الدقيقة 55 لكن رافايل فييجا أحرز هدف التعادل لبالميراس في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.
واحتكم الفريقان لوقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، وحسمه تشيلسي لصالحه بفضل الهدف القاتل الذي سجله كاي هافيرتز من ضربة جزاء في الدقيقة 117.
وفي مباراة تحديد المركز الثالث، توج النادي الأهلي المصري بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه العريض على الهلال السعودي 4 /صفر امس السبت في أبوظبي.
وحسم الأهلي الفوز منذ الشوط الأول بعدما أنهاه متقدما بثلاثة أهداف دون رد، في الوقت الذي تعرض فيه الهلال لحالتي طرد.