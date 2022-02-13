تشيلسي بطلا لكأس العالم للأندية والأهلي المصري يظفر بالمركز الثالث

الأحد 13 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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توج فريق تشيلسي الإنكليزي بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم في أبوظبي للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي 2/ 1، السبت، في المباراة الماراثونية التي جمعت بينهما في نهائي البطولة.

تقدم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدف لتشيلسي في الدقيقة 55 لكن رافايل فييجا أحرز هدف التعادل لبالميراس في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، وحسمه تشيلسي لصالحه بفضل الهدف القاتل الذي سجله كاي هافيرتز من ضربة جزاء في الدقيقة 117.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، توج النادي الأهلي المصري بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه العريض على الهلال السعودي 4 /صفر امس السبت في أبوظبي.

وحسم الأهلي الفوز منذ الشوط الأول بعدما أنهاه متقدما بثلاثة أهداف دون رد، في الوقت الذي تعرض فيه الهلال لحالتي طرد.