مسئول يكشف عن تحركات جديدة لتصنيف الحوثيين «منظمة ارهابية» ويوضح لماذا لم تصدر الحكومة قرارا بذلك حتى الآن؟

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كشف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، أحمد عرمان عن تحضيرات تجرى لعقد اجتماع للسلطات التشريعية اليمنية قريباً.
وارجع الوزير عرمانً عدم تصنيف الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثية منظمة إرهابية إلى عدم إقرار قانون مكافحة الإرهاب من قبل السلطات.
واتهم عرمان في حوار أجرته معه صحيفة عكاظ السعودية جماعة الحوثي بقتل 9552 مدنياً، وإصابة 17561، واختطاف 22073 شخصا، مؤكداً أن المليشيا الحوثية لم تتوقف يوماً واحداً عن انتهاك حقوق المدنيين.
وأشار إلى أن وزارته والمنظمات المحلية ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بمختلف أنواعها وإعداد ملفات قانونية تمهيدا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة.
ولفت إلى أن المليشيا الحوثية أفشلت جهود الأمم المتحدة وصفقات الأسرى وتحاول ابتزازنا والمجتمع الدولي، وتعتقد أنها يمكن أن تستطيع الهروب من العقوبات والملاحقات القضائية بعقدها صفقات عبر وسطاء محليين.
وبين أن الحكومة اليمنية ترحب بأي وساطة محلية لإطلاق الأسرى.