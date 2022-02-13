عودة خدمة الانترنت إلى المحافظات الشرقية الأربع

الأحد 13 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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عادت خدمة الانترنت، إلى العمل، فجر اليوم الأحد، في المحافظات الشرقية بعد انقطاع دام أكثر من 14ساعة، جراء قطع في كابل الالياف الضوئية بحضرموت.



وقال سكان محليون في محافظات (حضرموت وشبوة ومأرب والجوف)، إن الخدمة عادت للعمل فجر اليوم.



وكانت الخدمة قد انقطعت خدمة الانترنت أمس السبت الثلاثاء، عن مناطق وادي حضرموت ومحافظات مأرب والجوف وشبوة، نتيجة قطع في كابل الألياف الضوئية بين منطقتي العليب ووادي "ساه".



وهذا الانقطاع هو الثاني خلال أسبوع، الذي تشهده المحافظات الشرقية في البلد.

