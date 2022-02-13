الحكومة اليمنية تكشف حقيقة"اختطاف" موظفين أمميين في أبين

الأحد 13 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكدت الحكومة اليمنية اليوم ، السبت، "اختطاف" موظفين أمميين، من قبل مسلحين مجهولين في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن "مجلس الوزراء وقف في اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن(جنوب) أمام جريمة اختطاف مسلحين مجهولين سيارة تابعة لفريق الأمن والسلامة في مكتب الأمم المتحدة بمحافظة أبين".

وأعلن مجلس الوزراء أن" العمل جار لتحرير المختطفين (موظفي الأمم المتحدة) وضمان سلامتهم بشكل عاجل"، دون تحديد عددهم أو جنسيتهم أو الجهة المتورطة في ذلك.

وفي وقت سابق السبت، قال مدير أمن مديرية لودر في أبين ، عادل العوسجي، للأناضول، إن "مسلحين مجهولين اختطفوا مساء الجمعة، مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة في عدن، آكم سوفيول، والمنسق العام محمد المليكي، والمنسق الأمني للمكتب مازن باوزير".

وأضاف: "أوقف المسلحون سيارة الوفد الأممي في منطقة السويداء بين مديريتي ( لودر ومودية)، ومن ثم أخذوهم إلى جهة غير معروفة وجار عمليات البحث".

ولم يصدر تعليق من الأمم المتحدة حول الأمر، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف.

في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، اختطف الحوثيون في العاصمة صنعاء، موظفين أمميين اثنين، لا يزالان رهن الاحتجاز حتى اليوم، وسط مطالب أممية متكررة بإطلاق سراحهما، دون تعليق رسمي من قبل الجماعة.

وسبق أن شكت الأمم المتحدة من عراقيل كبيرة تواجه نشاطها باليمن، بينها اعتقال موظفين، أو تعرض بعض عمالها للاعتداء.‎