لردع الحوثي.. سرب من أفضل «المقاتلات» في العالم يصل الإمارات

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وصل اليوم السبت، سرب من طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-22 إلى الإمارات ، في إطار رد دفاعي أمريكي على الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على أبوظبي ومناطق ومنشآت مدنية.
وتعد مقاتلات “إف – 22” المتطورة هي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم.
و بحسب الحساب الرسمي المركزي للقوات الجوية الأمريكية، فقد وصلت طائرات رابتورز إلى قاعدة الظفرة الجوية، في الإمارات العربية المتحدة، اليوم كجزء من مظاهرة متعددة الأوجه للدعم الأمريكي بعد سلسلة من الهجمات طوال شهر يناير هددت القوات المسلحة الأمريكية والإماراتية المتمركزة في المنشأة المضيفة.