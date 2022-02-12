الحكومة ”الشرعية“ تتوعد MTN

السبت 12 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج السبت، مضي وزارته نحو اتخاذ اجراءات قانونية للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية للدولة ضد شركة الاتصالات "إم تي إن"، بعد مخالفتها القوانين عندما باعت حصتها في اليمن لشركة عمانية قبل أشهر، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وذكرت الوكالة أن العوج، عرض تقريره أمام اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة عدن برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، مشيرة إلى أنه عرض عمل اللجنة الوزارية المختصة باتخاذ الإجراءات للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية للدولة ضد شركة "إم تي إن"، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها.

وأضاف أن لدى وزارته خطة لتوسيع شبكات الانترنت " عدن نت" لتشمل محافظات جديدة، حيث ستنفذ خطة جديدة لتطوير العمل في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها، وفق آلية جديدة.

وفي 23 نوفمبر الماضي، رفضت الحكومة اليمنية الإجراءات أحادية من الشركة إم تي إن، ببيع حصتها لشركة أخرى عمانية الجنسية.

وقررت الشركة الجديدة تغيير اسمها التجاري إلى الشركة "العمانية اليمنية للاتصالات-YOU"، حيث ستعلن في نهاية الشهر الجاري تغيير الاسم رسميا.