آخر الاخبار

الحكومة توجه بحلّ أزمة المشتقات النفطية غزو أوكرانيا 16 فبراير.. هل تصدق نبوءة بايدن؟ الحكومة ”الشرعية“ تتوعد MTN مطاردة ساخنة بين سفينة روسية وغواصة أمريكية في المحيط الهادي خلال لقائه بقيادة مؤتمر مأرب..الشيخ «سلطان البركاني» يثمن تضحيات أبناء مأرب ويؤكد :هذه المواقف لن تزول من ذاكرة اليمنيين التحالف يعلن قصف أهداف عسكرية في صنعاء عاجل.. إنقطاع خدمات شبكة«سبأفون»عن «مأرب» ومحافظات أخرى ومصدر في الشركة يكشف السبب منظمة ميون تعلن انضمامها للحملة الدولية لإنقاذ حياة الصحفيين المعتقلين في سجون الحوثي راشد الغنوشي في خطر وحركة النهضة تطالب الرئاسة ووزارة الداخلية بحمايته جنرال روسي يدعو إلى اعتقال بوتين ويوضح الأسباب

الحكومة ”الشرعية“ تتوعد MTN

السبت 12 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
عدد القراءات 753

 

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج السبت، مضي وزارته نحو اتخاذ اجراءات قانونية للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية للدولة ضد شركة الاتصالات "إم تي إن"، بعد مخالفتها القوانين عندما باعت حصتها في اليمن لشركة عمانية قبل أشهر، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وذكرت الوكالة أن العوج، عرض تقريره أمام اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة عدن برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، مشيرة إلى أنه عرض عمل اللجنة الوزارية المختصة باتخاذ الإجراءات للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية للدولة ضد شركة "إم تي إن"، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها.

وأضاف أن لدى وزارته خطة لتوسيع شبكات الانترنت " عدن نت" لتشمل محافظات جديدة، حيث ستنفذ خطة جديدة لتطوير العمل في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها، وفق آلية جديدة.

وفي 23 نوفمبر الماضي، رفضت الحكومة اليمنية الإجراءات أحادية من الشركة إم تي إن، ببيع حصتها لشركة أخرى عمانية الجنسية.

وقررت الشركة الجديدة تغيير اسمها التجاري إلى الشركة "العمانية اليمنية للاتصالات-YOU"، حيث ستعلن في نهاية الشهر الجاري تغيير الاسم رسميا.

إقراء أيضاً
الحكومة توجه بحلّ أزمة المشتقات النفطية
خلال لقائه بقيادة مؤتمر مأرب..الشيخ «سلطان البركاني» يثمن تضحيات أبناء مأرب ويؤك
التحالف يعلن قصف أهداف عسكرية في صنعاء
عاجل.. إنقطاع خدمات شبكة«سبأفون»عن «مأرب» ومحافظات أخرى ومصدر في الشركة يكشف السب
الصحفي الصالحي يتحدث عن توقف معارك جنوب مأرب من قبل ألوية العمالقة ويطلب من الحك
90 منظمة إقليمية ودولية تطالب بتصنيف الحوثي "جماعة إرهابية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس