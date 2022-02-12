الحكومة توجه بحلّ أزمة المشتقات النفطية غزو أوكرانيا 16 فبراير.. هل تصدق نبوءة بايدن؟ الحكومة ”الشرعية“ تتوعد MTN مطاردة ساخنة بين سفينة روسية وغواصة أمريكية في المحيط الهادي خلال لقائه بقيادة مؤتمر مأرب..الشيخ «سلطان البركاني» يثمن تضحيات أبناء مأرب ويؤكد :هذه المواقف لن تزول من ذاكرة اليمنيين التحالف يعلن قصف أهداف عسكرية في صنعاء عاجل.. إنقطاع خدمات شبكة«سبأفون»عن «مأرب» ومحافظات أخرى ومصدر في الشركة يكشف السبب منظمة ميون تعلن انضمامها للحملة الدولية لإنقاذ حياة الصحفيين المعتقلين في سجون الحوثي راشد الغنوشي في خطر وحركة النهضة تطالب الرئاسة ووزارة الداخلية بحمايته جنرال روسي يدعو إلى اعتقال بوتين ويوضح الأسباب
أعلنت روسيا أن إحدى سفنها الحربية استخدمت “أساليب مناسبة” بهدف إجبار غواصة أمريكية على مغادرة المياه الإقليمية للبلاد في المحيط الهادئ.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة الأمريكية من نوع “فيرجينيا” رصدت صباح اليوم السبت قرب جزيرة أوروب التابعة لجزر الكوريل، أي منطقة يجري فيها حاليا أسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات، ضمن المياه الإقليمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الروس بعثوا إلى طاقم الغواصة رسالة باللغتين الروسية والإنجليزية أبلغوه فيها بأن الغواصة تبحر في المياه الإقليمية الروسية، مطالبين إياها بأن تطفو على السطح فورا.
غير أن البحارة الأمريكيين تجاهلوا هذا التحذير، واضطرت الفرقاطة الروسية “شابوشنيكوف” “لاستخدام الوسائل الخاصة” لطرد الغواصة المخالفة.