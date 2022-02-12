خلال لقائه بقيادة مؤتمر مأرب..الشيخ «سلطان البركاني» يثمن تضحيات أبناء مأرب ويؤكد :هذه المواقف لن تزول من ذاكرة اليمنيين

السبت 12 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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ثمن الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان بن سعيد البركاني رئيس مجلس النواب الموقف الكبير الذي صنعته القوى السياسية بمحافظة مأرب منذ أول وهلة، ضد مليشيات الحوثي الانقلابية..مشيدًا بدور المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مارب برئاسة الشيخ عبدالواحد علي القبلي نمران.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مارب لمناقشة المستجدات على الساحة المأربية، حيث قدم فرع المؤتمر الشعبي العام بمارب تقريرا تفصيليا عن التطورات على الساحه وبالأخص مايدور في ساحة مارب.

وأعتبر الشيخ البركاني بأن الأدوار والتضحيات التي قدمها أبناء مارب بكل توجهاتهم ستظل مفخره لكل وطني غيور على وطنه.

وأكد الشيخ البركاني على ضرورة تظافر الجهود وتوحيد الصف الجمهوري، مثمنًا تضحيات أبناء مارب، ومؤكدًا أن هذه المواقف لن تزول من ذاكرة اليمنيين. كما حيى دور السلطه المحليه برئاسة الشيخ سلطان بن علي العراده محافظ المحافظه.

وناقش اللقاء العديد من القضايا الهامه التي يقف اليوم الوطن على اعتابها،متطرقًا إلى الوضع الانساني وانعكسات موجات النزوح على المحافظة والتي تسببت بها المليشيات الحوثية خلال العام ٢٠٢١ ودور المنظمات الدوليه والمحلية في مواجهة موجة النزوح.

وتطرق النقاش إلى الانتصارات التي تحققت مؤخرا في جبهات مارب، وكذالك ماتحقق على أيادي أبطال قوات العمالقه في تحرير مديريات شبوه ومديرية حريب وأجزاء من مديرية العبدية.