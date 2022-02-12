التحالف يعلن قصف أهداف عسكرية في صنعاء

السبت 12 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن التحالف العربي، السبت، شن ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما اتهمته جماعة الحوثي باستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء"، دون توضيحات.

وأضاف أن "محاولات المليشيا (الحوثيين) استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي".

في المقابل، نقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، عن مصدر أمني (لم تسمه)، قوله إن "طيران التحالف شن مساء السبت، 4 غارات جوية على العاصمة صنعاء وضواحيها" دون الحديث عن خسائر.

واتهم المصدر التحالف "باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وقصف المنشآت الحيوية وتدمير البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني".

والخميس، أعلن التحالف العربي، في بيان مقتضب، إصابة 12 شخصا من جنسيات عدة، جراء اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمحيط مطار أبها الدولي، جنوب غربي السعودية.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة مسيرة على مناطق سعودية وإماراتية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.