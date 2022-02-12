عاجل.. إنقطاع خدمات شبكة«سبأفون»عن «مأرب» ومحافظات أخرى ومصدر في الشركة يكشف السبب

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انقطعت مساء اليوم السبت خدمة الاتصالات للشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون" عن محافظة مأرب ومحافظات أخرى .
وأفاد مصدر مسؤول في شركة الاتصالات "سبأفون"لـ مأرب برس بأن خروج خدمة الاتصال في محافظة مأرب ومحافظات أخرى سببه قطع في كابل الالياف الضوئية الخاصة بـمزود خدمة«عدن نت» بالقرب من مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
وبحسب المصدر فإن القطع تسبب أيضا بـ خروج بقية خدمات شبكات الاتصالات «يمن نت» و«MTN»وكذلك توقف خدمة الانترنت عن عدة محافظات يمنية.