عاجل.. إنقطاع خدمات شبكة«سبأفون»عن «مأرب» ومحافظات أخرى ومصدر في الشركة يكشف السبب

السبت 12 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 558

انقطعت مساء اليوم السبت خدمة الاتصالات للشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون" عن محافظة مأرب ومحافظات أخرى .

وأفاد مصدر مسؤول في شركة الاتصالات "سبأفون"لـ مأرب برس بأن خروج خدمة الاتصال في محافظة مأرب ومحافظات أخرى سببه قطع في كابل الالياف الضوئية الخاصة بـمزود خدمة«عدن نت» بالقرب من مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وبحسب المصدر فإن القطع تسبب أيضا بـ خروج بقية خدمات شبكات الاتصالات «يمن نت» و«MTN»وكذلك توقف خدمة الانترنت عن عدة محافظات يمنية.