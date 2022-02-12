منظمة ميون تعلن انضمامها للحملة الدولية لإنقاذ حياة الصحفيين المعتقلين في سجون الحوثي

السبت 12 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب

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أعلنت منظمة ميون لحقوق الإنسان وقوفها مع الحملة التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحفيين لإنقاذ أربعة صحفيين في اليمن ينتظرون تنفيذ مليشيا الحوثي حكماً بإعدامهم.

وقالت المنظمة في بيان وصل موقع مأرب برس نسخة منه "إنها تتشارك مع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية قلقها وتنديدها بالانتهاكات المريعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي لاسيما الاحتجاز غير المبرر لحريات هؤلاء الضحايا لسنوات والمضي في تنفيذ قرارها بحرمانهم من حقهم في الحياة.

وأضاف البيان: إن هذا القمع المتواصل لحرية الصحافة دون مبالاة بالنداءات التي تطلقها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية والمدافعون عن حقوق الإنسان من جماعة وصفت بأنها من أخطر الجماعات على الصحفيين يجعل اليمن بيئة غير مواتية للعمل الصحفي.

وأكدت المنظمة مجدداً بطلان حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لمليشيا الحوثي بحق الصحفيين حارث حُميد وعبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي على خلفية عملهم الصحفي. وضمت منظمة ميون صوتها إلى أصوات المنظمات الدولية والمحلية والدعوات الدولية وأهالي الصحفيين المطالبة بإطلاق المعتقلين الأربعة فوراً دون قيد أو شرط.