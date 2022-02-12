منظمة ميون تعلن انضمامها للحملة الدولية لإنقاذ حياة الصحفيين المعتقلين في سجون الحوثي راشد الغنوشي في خطر وحركة النهضة تطالب الرئاسة ووزارة الداخلية بحمايته جنرال روسي يدعو إلى اعتقال بوتين ويوضح الأسباب أميرة سعودية شهيرة تظهر برفقة النمر العربي الأمير محمد بن سلمان يستعد لزيارة تونس ولقاء قيس سعيد.. السفير السعودي يكشف التفاصيل الملياردير الوليد بن طلال ينشر ما سيكتبه في حال فوز الهلال السعودي على الأهلي الصحفي الصالحي يتحدث عن توقف معارك جنوب مأرب من قبل ألوية العمالقة ويطلب من الحكومة الشرعية توضيح الغموض 90 منظمة إقليمية ودولية تطالب بتصنيف الحوثي "جماعة إرهابية تقنية ثورية من "فيفا" تحسم قرارات التسلل في 3 ثوان فقط مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تشارك بمعرض جلفود 2022
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور تظهر السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، وهي برفقة نمر "ثلاثي الأبعاد"، من داخل منزلها.
. وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور الأميرة ريما تظهر بجانب نمر عربي "ثلاثي الأبعاد"، من داخل منزلها. كما تم توقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة "كاتموسفير"، بالتزامن مع "يوم النمر العربي"، حيث وقع هاتين المذكرتين، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والأميرة ريما بنت بندر