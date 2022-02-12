الملياردير الوليد بن طلال ينشر ما سيكتبه في حال فوز الهلال السعودي على الأهلي

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كشف الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عما سيكتبه في "تويتر"، لنادي الهلال السعودي لكرة القدم، قبل مواجهة النادي الأهلي المصري، اليوم السبت.
وأشار الوليد بن طلال إلى تغريداته في حال فوز الهلال أو خسارته مسبقا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الإمارات. وأوضح الأمير السعودي في "تويتر" أنه "في حال فوز نادي الهلال السعودي في مباراة السبت أمام الأهلي المصري"، فإن تغريدته ستكون: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي في العالم، اليوم هو ثالث أفضل نادي في العالم، وسنعمل معا ليصبح أفضل نادي
في العالم". أما في حالة تحقيق الأهلي الفوز على الهلال، فسيكون موقفه: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي العالم، ولازال رابع أفضل نادي في العالم، وسنسعى أن يكون أفضل نادي في العالم، وبعون الله سنجعل نادي الهلال الأول عالميا"