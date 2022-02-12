مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تشارك بمعرض جلفود 2022

السبت 12 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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تشارك مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه – إحدى أكبر المجموعات التجارية الرائدة في الصناعات الغذائية – في معرض جلفود 2022 – والذي يعد الملتقى الأكبر من نوعه على مستوى العالم لتجمع صناع ومنتجي قطاع الأغذية والمشروبات ويشارك فيه 4000 شركة من أكثر من 185 دولة.

وتعرض مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه في المعرض منتجاتها الابتكارية الفريدة والواسعة من الأطعمة والمشروبات والعلامات التجارية ذات الجودة العالية والمزايا المثالية والتاريخ العريق والمتواجدة في العديد من الأسواق العالمية مثل اليمن والسعودية وماليزيا والعديد من الدول، حيث تمتلك المجموعة ما يصل الى 32 وحدة تصنيع في مختلف البلدان وتركيزها الأساسي على تصنيع الأغذية وتعبئتها.

وبدأت مشاركة المجموعة في معرض جلفود منذ العام 1999م وتساهم بفاعلية في فعاليات المعرض وتواكب تطوراته وتحديثاته المستمرة.

ويأتي حرص مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه على المشاركة الدائمة في فعاليات المعرض انطلاقا من ريادتها في الإنتاج الغذائي والمشروبات منذ 85 عاما منذ تأسيسها، وتفخر بكونها تقدم مجموعة عالمية المستوى والجودة من المنتجات الغذائية وبأفضل أجهزة التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية الحديثة مع الامتثال للجودة والالتزام بمعاييرها العالمية.

ويمثل حدث "جلفود " نقطة التقاء عالمية وفرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتلبية جميع احتياجات منظومة سلسلة توريد قطاع الأغذية والاطلاع على أحدث الابتكارات في هذا المجال والتي تعكس رغبات المستهلكين، وتحدد التحديات وسبل تلبية معدلات الطلب المتزايدة وترسم ملامح التطوير والتحديث لقطاع صناعة الأغذية العالمية.

ومن المتوقع أن يسجل المعرض نجاحا استثنائيا في دورته الحالية والمأمول ان يكون هناك المزيد من التواصل والتنسيق مع العديد من الشركاء والعمل للتطوير والنمو في بيئة أكثر استقرارا وازدهاراً. ويقع جناح مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه في قاعة المعارض رقم 6 في "DWTC "، الجناح B6-10 و C6-10 و بمساحة إجمالية تبلغ 330 متر مربع.