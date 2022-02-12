”يحيى صالح“ يصف ثورة فبراير بـ”النكبة“ وثوارها بـ”الدنق“ ويُثني على التائبين منها

السبت 12 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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وصف نجل شقيق الرئيس الراحل يحيى صالح أمس الجمعة، ثورة 11 فبراير "بالنكبة" وثوارها "بالدنق"، بالتزامن مع الذكرى الحادي عشر لثورة الشباب السلمية التي أطاحت بعمه علي عبدالله صالح من رئاسة البلاد الذي ظل 33 عاما متمسكا بالحكم.

وقال "صالح" من فيديو نشره نشطاء في التواصل الاجتماعي إنه "سيتحدث قبل انتهاء الذكرى ليهين كرامة الذين مازالوا مستمرين بالاحتفال بنكبة الوطن"، في أشاره إلى تلك الاحتفالات التي توالت بعموم جميع البلاد وسط زخم احتفالي كبير.

وأضاف أنه يحيي "الذين تابوا واعلنوا توبتهم وتبرئهم من هذه النثرة على الرغم أن توبتهم وندمهم لن يعيد البلاد"، لكنه اعتبرها "بداية لمراجعة أخطائهم".

وطالب نجل شقيق صالح المقيم في بيروت بطرد الفاسدين والخارجين عن القانون والدستور بالتحديد الذين ما زالوا متمسكين بثورة الربيع اليمني، مشددا أنه لن يتحقق الأمن والسلام ونبذ الخلافات إلا بعد التخلي عنهم.

وقبل نحو 11 عاما خرج الشباب اليمن إلى جميع الساحات والميادين في ثورة سلمية للمطالبة برحيل الرئيس صالح الذي ظل متمسكا بالحكم أكثر من 33 عاما.