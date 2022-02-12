مقتل 3 أطفال أشقاء بانفجار ”مقذوف“ في مأرب

السبت 12 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن مرصد حقوقي يمني، مساء الجمعة، مقتل 3 أطفال أشقاء في محافظة مأرب وسط البلاد؛ جراء انفجار مقذوف صاروخي.

جاء ذلك في بيان للمرصد اليمني للألغام، وهو منظمة غير حكومية، تعنى بتوثيق ضحايا الألغام والذخائر، غير المنفجرة ومخلفات الحرب في اليمن.

وأفاد البيان "بمقتل 3 أطفال أشقاء نتيجة انفجار مقذوف صاروخي في مدينة حريب بمحافظة مأرب (وسط)" دون تفاصيل أكثر.

ولم يذكر المرصد الجهة المسؤولة عن زراعة اللغم الذي تسبب بمقتل الأطفال الثلاثة، كما لم تصدر إفادة رسمية من الحكومة اليمنية المسيطرة على المدينة بهذا الخصوص حتى الساعة.

والأربعاء الماضي، أعلن المرصد، مقتل 36 شخصا نتيجة الألغام والعبوات الناسفة في عدد من محافظات البلاد خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، فقد بلغت أعداد الألغام المزروعة في البلاد أكثر من مليون لغم.